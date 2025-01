Iguatu: prefeito diz que dívida é de mais de R$ 400 milhões

Prefeito do Iguatu, Roberto Filho tenta na Justiça reverter bloqueio de contas do Município / Crédito: João Marcos/Prefeitura do Iguatu

O prefeito de Iguatu, Roberto Filho (PSDB), falou sobre a situação financeira do município, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri. O gestor eleito em 2024 com 49,29% dos votos válidos, explicou as condições das contas após a Justiça bloquear as contas do Município antes de ele assumir o cargo.

Na entrevista ao jornalista Luciano Cesário, o chefe do Poder Executivo de Iguatu disse que a dívida do Município é de cerca de R$ 416 milhões.

Dos R$ 416 milhões, cerca de R$ 176 milhões são com a Receita Federal. Há outros valores a pagar, em torno de R$ 70 milhões, tem os valores de salários atrasados, que são R$ 20 milhões, há atrasos com as cooperativas que prestam serviço ao hospital regional, há vários fornecedores em atraso. "Quando a gente sai somando tudo a gente chega a essa dívida", disse o prefeito.

Pagamento de salários atrasados

Nos primeiros dias da gestão, Roberto disse que o pagamento dos salários atrasados era prioridade. Na última quarta-feira, 15, a Prefeitura pagou 50% dos salários dos servidores municipais.

O prefeito argumentou que, na segunda-feira, 13, em reunião com o sindicato dos servidores, acertou com eles o pagamento na quarta-feira da mesma semana. Na terça-feira, 14, o Ministério Público foi informado da situação. "Nós recebemos a Prefeitura com o 13º de cinco secretarias atrasado, como também a folha dessas cinco secretarias”, disse o prefeito.



“Estão em dia as secretarias que tinham recursos próprios, como saúde e educação, que estavam com dezembro certo, mas já temos um problema a partir de dezembro”, disse o prefeito.

O gestor da Prefeitura de Iguatu destacou o valor da dívida de salários atrasados. “A gente está falando de um dívida de R$ 20 milhões, 13º pagamos algo em torno de R$ 2,5 milhões e a dívida baixou para R$ 17,5 milhões, mas os recursos estão bastante complicados”.

Dívida com a Enel

Indagado sobre o valor da dívida com a Enel, o prefeito disse que o Poder Executivo deve cerca de R$ 11,4 milhões. Ainda segundo o gestor, a companhia tem atendido a Prefeitura e não realizou cortes em órgãos municipais.