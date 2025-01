Erika Hilton aciona a Polícia Federal por ameaças de morte após vídeo sobre a fiscalização do Pix

Publicações falam em contratar "pistoleiros" e ocorreram após deputada gravar vídeo defendendo a medida de fiscalização do Pix

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) protocolou na Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito para identificar os autores de ameaças de morte que recebeu em redes sociais, após a publicação de um vídeo defendendo a fiscalização do Pix.



De acordo com a assessoria da parlamentar, as ameaças e incitações ao crime de homicídio contra ela ocorreram no X (antigo Twitter) e ganharam força ao longo da madrugada deste domingo, 19.