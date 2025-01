Erika Hilton usa estética do vídeo de Nikolas para rebater críticas à fiscalização do Pix

Usando a mesma estética de um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) que viralizou nos últimos dias, a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) publicou nas redes sociais um material para rebater críticas do parlamentar sobre medida de fiscalização do Pix, anunciada pelo governo. Ela aumentava a fiscalização, mas acabou sendo alvo de peças de desinformação e foi revogada .

Enquanto Nikolas está todo em roupas pretas, a deputada parece em vestimentas brancas. Embora o assunto seja o mesmo, a Érika defende a medida do governo, enquanto Nikolas acusou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de prejudicar a população mais pobre com a decisão.

“Nunca se falou sobre taxação do Pix, essa é mais uma manobra de extrema direita para usar você como um instrumento de fortalecimento deles, que sempre te odiaram”, disse ainda.

Vídeo de Nikolas

O vídeo do deputado viralizou nas redes sociais. Com o alcance, o mineiro passou Lula em número de seguidores no Instagram. Com 13,3 milhões de seguidores, o presidente era, até esta quarta-feira, 15, o segundo político mais seguido na plataforma, atrás apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 26,1 milhões de seguidores.



Na gravação, Nikolas critica o aumento do monitoramento de transações financeiras e diz que, apesar da norma do Fisco não taxar o Pix, "não duvida" que o meio de pagamento venha a ser tributado.

A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Polícia Federal (PF) a abertura de inquérito sobre a disseminação de fake news sobre a portaria do Pix. "Manifestações em plataformas digitais não podem ser realizadas para gerar desinformação sobre políticas públicas", afirmou a AGU no ofício, criticando a disseminação de informações que causavam "pânico na população".