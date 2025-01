Moraújo: prefeito nomeia noiva estudante de medicina e pai como secretários municipais

Prefeito Ruan lima e Leticia Osterno estão noivos desde março de 2024 / Crédito: Reprodução/Instagram do prefeito

Na Prefeitura da cidade de Moraújo, distante 292 km de Fortaleza, a administração é marcada por forte componente familiar. Isso porque o novo prefeito do município, Ruan Lima (PSD), nomeou o próprio pai e a noiva, estudante de medicina, como secretários municipais da gestão. A Prefeitura defendeu a legalidade das indicações, a qualificação de ambos para os cargos e informou que ambos doarão as respectivas remunerações à Prefeitura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Antes mesmo de tomar posse, dia 1º de janeiro, Ruan anunciou algumas pessoas que formariam seu secretariado. Um dos primeiros foi Alex Lima, secretário municipal de Assuntos Institucionais.

"É com grande honra e satisfação que anunciamos o secretário de Assuntos Institucionais, uma pasta fundamental com a missão de captar projetos e recursos junto ao governo do Estado e ao governo federal. Alex Lima traz consigo uma vasta experiência no setor privado, além de sólidas relações políticas que, sem dúvida, elevarão Moraújo a um novo patamar", disse o prefeito. O "detalhe" é que Alex é pai de Ruan. Secretaria de Saúde Em 26 de dezembro, foram anunciados pelo prefeito os dois principais membros da Secretaria municipal de Saúde. Para o cargo de secretária, Ruan anunciou a própria noiva, Leticia Luna Osterno, de 25 anos, que cursa medicina, estando atualmente no internato - período de estágio obrigatório realizado nos últimos semestres da faculdade. Segundo as redes sociais de Leticia, ela também atua como empresária e cursa o internato atualmente na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, cidade localizada cerca de 60km distante de Moraújo.

Anúncio de Alex como secretário Crédito: Prefeitura de Moraújo Anúncio de Leticia como secretária Crédito: Prefeitura de Moraújo "É com bastante orgulho e otimismo que apresento a dupla que vai comandar a saúde do município! Duas pessoas de alta confiança e capacidade de fazer o melhor pela saúde da nossa gente!", escreveu o prefeito, quando do anúncio, onde também anunciou o bacharel em enfermagem Iramar Moreira com subsecretário da pasta. Prefeitura se manifesta Leia a nota na íntegra:

A respeito de informações sobre o Município que estão circulando na imprensa, a Prefeitura Municipal de Moraújo vem a público esclarecer que: As recentes nomeações para o secretariado municipal – todas elas – ocorreram de acordo com a legislação vigente, sem qualquer prática irregular ou abusiva, cumprindo, inclusive, os entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF). Sr. Alex Lima, empresário experiente e de reconhecido sucesso na iniciativa privada, foi convidado para assumir a Secretaria Municipal de Relações Institucionais após a criação da pasta, formalizada pela aprovação do Projeto de Lei nº 01/2025, na Câmara Municipal. O exercício do cargo será voluntário e seus vencimentos serão integralmente doados ao Município com o objetivo de financiar projetos sociais, como a construção de moradias populares.

A Sra. Letícia Luna, estudante do último período de Medicina, primeira-dama do Município, foi nomeada Secretária de Saúde com o propósito de contribuir para a melhoria dos serviços públicos de saúde, cumprindo um importante papel para o bom andamento da gestão pública. Letícia possui experiência em práticas hospitalares e tem conhecimento amplo do município. O exercício do cargo também será voluntário com os mesmos fins sociais. A gestão municipal, que começa agora, liderada pelo prefeito Ruan Lima, reforça seu compromisso com a legalidade, a ética e o interesse público, destacando que as nomeações baseiam-se em critérios técnicos e políticos, sempre priorizando o bem-estar da população de Moraújo. Atenciosamente,