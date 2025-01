Lei dos agrotóxicos: 450 pessoas assinam nota em apoio ao ex-deputado João Alfredo

Ao todo, 450 pessoas assinaram a nota, principalmente pessoas ligadas a universidades e movimentos sociais. Eles avaliam que “o ataque direto ao superintendente do Idace, João Alfredo Telles Melo, é uma demonstração violenta de intolerância”. As assinaturas para o documentos começaram no mesmo dia da aprovação da matéria, sendo o documento tornado público nesta segunda-feira, 6.

Mais de 400 personalidades cearenses assinaram nota em apoio ao superintendente do Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), o ex-deputado estadual João Alfredo (Psol), após ele se posicionar contra o Projeto de Lei (PL) 1075/23 de autoria do deputado estadual Felipe Mota (União Brasil) , que permite o uso de drones para a pulverização de agrotóxicos no Estado .

O PL foi aprovado com 22 votos a favor e nove contra, em 19 de dezembro, e teve o apoio do governador Elmano de Freitas (PT). O tema foi a causa embates calorosos na Assembleia Legislativa.

"Eu quero é ver se tu é homem e entrega o teu cargo hoje, João Alfredo. Agora se tu não entregar(o cargo) nós vamos entupir de trator na frente do Idace para ver se tu aguenta", completou.

Confira a nota na íntegra:

O trabalho que hoje é desenvolvido pelo Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace) com ampla participação dos povos do campo, de comunidades tradicionais, pesqueiras, e forte engajamento dos seus servidores e de suas servidoras, em parceria profícua com a comunidade científica do estado do Ceará, não se ameaçado por uma fala autoritária, que desconhece a realidade da maioria das pessoas que habitam o campo e que zomba da necessidade de construirmos saídas de sustentabilidade para a crise ambiental e social que nos assola.

O ataque direto ao superintendente do Idace, João Alfredo Telles Melo, é uma demonstração violenta de intolerância. Configura-se em um ataque a um trabalho reconhecido na construção do bem viver em nosso estado. João Alfredo possui uma trajetória exemplar de luta pela reforma agrária e, sob sua gestão, o órgão ganhou contornos de um novo tempo que almeja efetiva governança das terras e do meio ambiente. A quem isto incomoda?