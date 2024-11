O POVO News: Trump vence Kamala e é eleito presidente dos EUA pela 2ª vez; votação por estado

Nesta 1° edição, o programa O POVO News aborda sobre o resultado das eleições nos EUA e as principais notícias do dia

Donald Trump reivindicou a vitória nesta quarta-feira (6) e prometeu "curar" os Estados Unidos, após a divulgação dos resultados que o deixam muito próximo de retornar à Casa Branca.

O programa O POVO News 1º edição realiza nesta quarta-feira, 6, sua 91ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook, Twitter e TikTok. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição aborda sobre o resultado das eleições nos EUA e as principais notícias do dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assista ao vivo: