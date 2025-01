Crise das democracias e o avanço da extrema-direita: um fenômeno global

Especialistas ouvidos pelo O POVO destacam situações em comum e o descontentamento com a falta de qualidade de vidas e com a instituições que compõem o estado democrático de direito

Esse fenômeno se manifesta em regiões tão diversas quanto a Europa, a Ásia e as Américas, revelando um padrão de descontentamento social, fragilidade institucional e discursos polarizadores que capturam a atenção de amplas parcelas da população. Para entender melhor os motivos que explicam esse fenômeno, O POVO conversou com três especialistas no assunto.

Nos últimos anos, as democracias em diversas partes do mundo têm enfrentado crises profundas, acompanhadas de um crescimento significativo de movimentos de extrema-direita.

As recentes bravatas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, contra vários países, as críticas do magnata estadunidense Elon Musk à situação política da Alemanha, louvando o partido de extrema-direita “Alternativa para Alemanha (AFD)” como solução para o país, que alegou estar em “decadência”, chamam atenção para um fenómeno global simultâneo em que forças políticas internacionais se apoiam. Além da Alemanha, Musk atacou também o governo britânico, pedindo a libertação do Tommy Robinson, ativista preso como agitador de protestos violentos que aconteceram em todo Reino Unido em agosto de 2024, que eclodiram após informações falsas sobre um ataque a tiros no norte da Inglaterra.

Além de Reino Unido e Alemanha, o magnata também já desceu duras críticas aos governos brasileiro e australiano, que têm em comum o fato de serem de espectro progressista.



Alemanha: Entre Refugiados e Fragilidade Política



A Alemanha, considerada um dos pilares da democracia europeia, tem enfrentado desafios sérios que tensionam o sistema político. As consequências da guerra na Ucrânia contribuíram para um aumento expressivo no número de refugiados, exacerbando questões sociais e políticas. A incapacidade do chanceler Olaf Scholz de lidar eficazmente com a dependência energética da Rússia e com as demandas populacionais tem sido interpretada como fraqueza, alimentando a insatisfação popular. Segundo Luiz Philipe, mestre em Direito Internacional, “o aumento no número de refugiados ucranianos e a falta de pulso firme com Putin contribuíram para essa percepção de fragilidade”.



Esse cenário favoreceu o crescimento regional da Alternativa para a Alemanha (AfD), partido de extrema-direita que explora a insatisfação com as políticas migratórias e a percepção de perda de identidade nacional. Ainda segundo Philipe, “a AfD deve crescer regionalmente, principalmente nas áreas fronteiriças ou com maior acesso a migrantes”. Ademais, eventos como um recente atentado em solo alemão reforçam o clamor por segurança e controle mais rigoroso, alimentando a narrativa da extrema-direita.