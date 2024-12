Em uma democracia, não é possível Judiciário silenciado e amordaçado, afirma Dino

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino disse nesta quinta-feira, 12, que em uma democracia não é possível um sistema judiciário "silenciado e amordaçado". Ele citou as críticas feitas à Corte sobre eventual "ativismo" na atuação dos ministros. Dino participa de reunião do Conselhão, presidida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Para Dino, o Judiciário "não é poder político e eleito", mas há "valorização" do diálogo com a sociedade. "Nenhum julgamento relevante para o Brasil é feito sem o diálogo com a sociedade, seja emendas, orçamento, meio ambiente", declarou.