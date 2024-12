Política e democracia: o cidadão no centro do debate

O jornalismo é uma ferramenta de desenvolvimento do pensamento crítico e cidadania. Nesse contexto, a partir de suas diferentes possibilidades de formatos e plataformas, é um instrumento de educação. Por isso, as duas edições do projeto Político, eu?!? contemplaram a publicação de uma série de conteúdos de linguagem jornalística, publicados e veiculados em plataformas de grande alcance. Em áudio, audiovisual, impresso ou no online, os produtos jornalísticos ampliaram o impacto do curso de extensão “Educação Política para Cidadania” e da ação “A escola vai à Câmara", além de sensibilizar a sociedade para a importância de trazer o cidadão para o centro do debate sobre democracia e cidadania.

Na primeira edição do Político, eu?!?, em 2023, foram publicados quatro cadernos no jornal O POVO. As pautas lançaram luz sobre temas como a estrutura do estado brasileiro, pluralismo político e as políticas afirmativas que propõe a redução de desigualdades de populações historicamente minorizadas. Conceitos como estado democrático e fomento da importância do papel da escola para a construção de uma sociedade ciente de seus direitos e modos de participação também foram abordados.