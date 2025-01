Sem presença de Ivo, Oscar Rodrigues é empossado como prefeito de Sobral

Em discurso, o novo prefeito pregou união. “Hoje só existe um partido. Este é o meu desejo, o partido é Sobral”, disse. Ele também celebrou a democracia. “A gente tem que festejar a democracia. A democracia é oportunizar pessoas de uma cidade a chegar a todos os níveis administrativos e legislativos do poder com sua vontade de servir. A democracia é uma das coisas lindas que se pode ter em um país”, ressaltou.

A fala incluiu ainda seus filhos. Ele falou com orgulho do prefeito de Umirim, Judson Rodrigues (PSB), que também tomou posse nesse primeiro dia do ano. Presente no local, Oscar mencionou seu outro filho, o deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil), como “grande causador desse sucesso” e “uma das grandes lideranças em Brasília".