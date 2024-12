Maracanaú: Entenda como será a cerimônia de posse de Roberto Pessoa

O prefeito reeleito de Maracanaú, o novo vice-prefeito e os vereadores eleitos serão empossados no dia 1° de janeiro no centro da Cidade

A solenidade começa com a posse dos futuros parlamentares às 15h30min, na Praça Durval Tomaz de Souza, localizada no Centro de Maracanaú.

A cerimônia de posse dos prefeitos eleitos na eleição municipal de 2024 ocorrerá no dia 1° de janeiro de 2025. Neste dia, Roberto Pessoa (União) , prefeito reeleito de Maracanaú, e o vice-prefeito Gerson Cecchini (PT) , serão empossados após a posse dos 21 vereadores eleitos do Município.

Gerson Cecchini já participava da gestão de Roberto como secretário de finanças e agora ocupará o posto de vice-prefeito no lugar do atual, Neton Lacerda (PR) .

Com 100% das urnas apuradas, o atual gestor municipal de Maracanaú obteve 62,83% dos votos, com 86.976. Dra Silvana (PL) ficou com a segunda colocação, com 24,76%, seguida de Lucinildo Frota (PDT), com 11,17%.



Veja o passo a passo da solenidade de posse

A cerimônia começará com a posse dos 21 vereadores eleitos, na Praça Durval Tomaz de Souza às 15h30min



Após empossados, o vereador mais votado na eleição de 2024, Inspetor Moraes, assume a presidência dos trabalhos e nomeia um outro vereador para ser seu secretário



Inspetor Moraes faz um pronunciamento em nome de todos os vereadores

Começa o processo de votação para eleição da nova mesa diretora, que será individual e nominal, em que cada vereador irá proclamar seu voto no microfone



Depois, o novo presidente da mesa diretora assumirá o cargo e dará posse ao prefeito reeleito Roberto Pessoa e ao vice-prefeito Gerson Cecchini



Por fim, o prefeito e o vice, empossados, devem discursar

A cerimônia de posse em Maracanaú