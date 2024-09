Girão chama de "marketing" passagem de Capitão Wagner pela Secretaria da Saúde de Maracanaú

O senador Eduardo Girão (Novo) foi o sétimo a ser entrevistado na Sabatina O POVO, pela Rádio O POVO CBN Crédito: Reprodução/YouTube O POVO

Candidato a prefeito de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo) afirmou nesta quarta-feira, 11, na Sabatina O POVO, transmitida pela Rádio O POVO CBN, que o que o diferencia dos demais candidatos do campo conservador na disputa é a experiência em gestão. Girão disputa voto à direita com Capitão Wagner (UB) - acusado por ele de fazer "marketing" com a passagem pela Secretaria da Saúde de Maracanaú - e André Fernandes (PL). O senador do Novo é o sétimo candidato à Prefeitura de Fortaleza entrevistado. A definição foi feita por sorteio. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Questionado sobre se Wagner não tem experiência como gestor, Girão respondeu que a passagem pela pasta da Saúde foi "muito rápida", o que lhe parece ter "marketing envolvido com o prefeito Roberto Pessoa, que tem o apoio do PT lá". "O meu diferencial é exatamente gestão, experiência em gestão, em assinar carteira", disse Girão.

O fortalezense, disse o congressista, quer a solução de seus problemas. O senador afirmou que o "grande desafio" dele na campanha é fazer com que as pessoas saibam que ele é candidato. "Escolhi esse caminho difícil justamente para não ter amarra com ninguém", afirmou Girão, cuja campanha é a quinta mais cara, atrás das de José Sarto, André Fernandes, Capitão Wagner e Evandro Leitão, nesta ordem. Girão foi lançado à política em 2018, por Capitão Wagner, como candidato a senador. Ele venceu Eunício Oliveira (MDB), então presidente do Senado e atual deputado federal. O suplente de Girão no Congresso é o deputado estadual Sargento Reginauro (UB), braço direito de Capitão Wagner e apoiador da candidatura a prefeito do candidato do União Brasil.

Girão não tem tempo de televisão e não vai a debates em razão de diferentes regras, todas condizentes ao tamanho do seu partido. Ele não vai a debates porque o Novo filiou o quinto parlamentar — número mínimo — fora do prazo de 20 de julho. Assim como a candidatura do Novo, as candidaturas do PSTU e do PCB não vão a debates. O senador não tem propaganda gratuita de televisão e rádio porque o Novo não obteve, nas eleições para a Câmara dos Deputados, o mínimo de 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das 27 unidades da Federação, com mínimo de 1% dos votos em cada destes estados. Ou não elegeu o mínimo de 11 deputados federais distribuídos em pelo menos nove estados, ou seja, um terço das unidades da Federação (entenda mais aqui). Educação: "Adequação de acordo com nossos valores e princípios" Perguntado sobre se a educação municipal, sob eventual gestão Girão, iria abordar temas como Teoria da Evolução (de Charles Darwin) e Criacionismo, ele respondeu, inicialmente, que se valeria das diretrizes do Ministério da Educação (MEC). Na sequência, ele afirmou que a gestão municipal faria uma "adequação" em conformidade com os valores e princípios dele. A educação pública municipal compreende educação infantil e ensino fundamental.