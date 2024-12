Elmano fará reunião com clubes sobre o uso do Castelão e preservação do gramado

O petista e governador do Ceará comentou em conversa com o Esportes O POVO sobre a necessidade de alinhar quais campeonatos os clubes disputarão na praça esportiva

“Primeiro, eu quero fazer uma conversa com os clubes sobre o Castelão. Precisamos garantir que a utilização do gramado seja adequada para garantir um gramado de qualidade para os eventos. Isso implica em que campeonato nós usaremos o Castelão e quais nós não usaremos”, disse.

Em conversa com o Esporte O POVO nesta quinta-feira, 26, o governador Elmano de Freitas falou sobre as condições da Arena Castelão para a próxima temporada. O petista contou que pretende fazer uma reunião com Ceará e Fortaleza para alinhar algumas questões quanto ao uso da praça esportiva, o que envolve, consequentemente, as condições do gramado.

“Vamos programar uma reunião com o Ceará, o Fortaleza, o Ferroviário e a própria Federação Cearense de Futebol. Também discutiremos a utilização do equipamento para atividades como shows e tudo mais. Vamos buscar a compatibilização”, concluiu.

A Arena Castelão terminou a temporada de 2024 como o segundo estádio que mais recebeu partidas no Brasil. A praça esportiva cearense sediou 63 jogos, sendo o Fortaleza o clube que mais vezes utilizou o espaço – foram 36 partidas do Leão. O Ceará, por outro lado, disputou 27 confrontos.

Além da Série A e Série B do Brasileiro, o equipamento também foi palco de duelos da Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. No país, somente o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), teve mais jogos: 70 ao todo. Para 2025, Elmano espera um cenário semelhante ao de 2024 em questão de número de partidas no estádio cearense.

“Não me parece que vamos ter muitos jogos a mais, porque o Ceará deixou de jogar a Série B para jogar a Série A, mas o número de jogos é praticamente o mesmo. Provavelmente alterará o público, o que implica talvez em um maior contingente policial, uma maior atenção. O Estado do Ceará é um dos poucos do Brasil que no clássico as duas torcidas estão, o que demanda uma maior atenção, maior atuação de segurança das pessoas”, avaliou.