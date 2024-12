Prefeito de Várzea Alegre sofre queda de cavalo e passa por cirurgia no ombro

A cirurgia foi realizada após ser constatada uma lesão no ombro direito de Zé Helder (MDB)

Após a queda, o gestor foi socorrido ao Hospital São Raimundo, onde foi diagnosticado com uma lesão no ombro direito. Segundo informações divulgadas em nota oficial pela Prefeitura de Várzea Alegre, Zé Helder foi submetido a uma cirurgia na manhã desta segunda-feira, 23.

O prefeito de Várzea Alegre , Zé Helder (MDB), sofreu um acidente na manhã de domingo, 22 ao cair de um cavalo na zona rural do município, localizado a 446,48 km de Fortaleza . A queda aconteceu mais precisamente no sítio Caminho Velho, onde ele possui uma residência e costuma passar os fins de semana com a família.

Na nota, o prefeito agradece as mensagens de apoio e votos de recuperação recebidas nos últimos dias. A assessoria informou que o estado de saúde de Zé Helder é estável e que ele deve receber alta ainda nesta segunda-feira, 23.

Zé Helder, de 58 anos, está no final do seu terceiro mandato como prefeito e teve papel importante nas últimas eleições municipais, apoiando seu aliado político Flávio Filho (MDB), eleito com 50,91% dos votos. Ainda não foi informado se o prefeito vai assumir algum cargo na gestão de Flávio Filho, que terá início em janeiro de 2025.

O acidente gerou repercussão na cidade, com manifestações de solidariedade de moradores e lideranças políticas, do gestor que se despede do cargo nos próximos dias.