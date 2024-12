Prefeito reeleito de BH, Fuad Noman recebe alta da UTI, mas segue internado

Noman está internado desde a última quinta-feira, 19, se recuperando de um quadro de diarreia e sangramento intestinal. A nova internação ocorreu quatro dias após ele ter deixado a mesma unidade, onde passou cinco dias tratando uma bronquite e uma sinusite, tendo alta no domingo passado. Em meio aos problemas de saúde, o chefe do Executivo de Belo Horizonte faltou à própria diplomação na quarta-feira, 18.

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde estava internado, no Hospital Mater Dei, na capital mineira, neste domingo, 22. A equipe médica afirmou que Noman teve melhora clínica e todos os dados vitais normalizados. Agora, afirmam os médicos, o prefeito segue a recuperação em um quarto do hospital e há previsão de alta nos próximos dias.

"Não pude estar presente na cerimônia de ontem, como gostaria, mas sigo trabalhando e me recuperando bem para começarmos 2025 com muita energia e disposição. Vamos em frente!", escreveu o prefeito em seu perfil do Instagram na última quinta-feira, com a foto do diploma que garante que poderá tomar posse do cargo em janeiro.