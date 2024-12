Prefeito eleito de Eusébio anuncia primeiros secretários; Acilon assume a Educação

"Anuncio agora a primeira parte do secretariado que irá compor a gestão municipal de Eusébio a partir de janeiro de 2025. Fico feliz por poder contar com pessoas que estão dispostas a contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade. Em breve divulgarei mais uma parte do time de secretários e secretárias municipais. Vamos ao trabalho!", escreveu Dr. Júnior em publicação nas redes sociais.

O prefeito eleito de Eusébio, Dr. Júnior (PRD) anunciou, neste sábado, 21, a primeira parte do secretariado que assumirá a gestão do município da Região Metropolitana de Fortaleza a partir de janeiro de 2025. Na lista está o atual prefeito da cidade, Acilon Gonçalves (sem partido), que assumirá a pasta da Educação . Ao todo, seis nomes foram definidos neste primeiro momento. Veja a lista abaixo.

O POVO entrou em contato com Acilon para ouví-lo sobre a indicação e sobre as prioridades à frente da pasta. O futuro secretário destacou que a Educação "sempre foi um ponto de primeira linha na minha vida publica" e manifestou o contentamento pela indicação para essa área.

Sobre as ações, destacou projetos para o próximo quadriênio, dentre eles a ampliação do tempo integral nas escolas e "universalização do modelo do berçário ao segundo ano (básico)". Além disso, Acilon citou projetos de escola bilíngue e de informática no contraturno. "Introduzindo informática no segundo tempo da escola, para que alunos saiam das escolas com a informática e falando outra língua", explicou.

Bastidores

Neste mês, Acilon já havia dito estar disponível para assumir qualquer secretaria, mas apenas no Eusébio. Ele reforçou a posição de que não tinha pretensão de deixar o município.

"Não levei em consideração fora do Eusébio [assumir pasta no Executivo]. Estou preparado para ser secretário de qualquer secretaria do Eusébio, mas não tem nada decidido. Nós estamos deixando o prefeito bem à vontade para montar toda a equipe", disse em entrevista ao O POVO no último dia 10.