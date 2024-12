MP pede investigação da prefeita reeleita de Acaraú e vice por abuso de poder político

Ana Flávia Monteiro, prefeita reeleita de Acaraú, é alvo de ação investigativa protocolada pelo Ministério Público Eleitoral / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A prefeita reeleita de Acaraú, a 244,77 km de Fortaleza, Ana Flávia Monteiro (PSB), e o vice eleito, Rogério Rios (PSB), são alvos de pedido de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) protocolado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) na terça-feira, 10, por abuso de poder político nos atos de propaganda institucional irregular e contratações indevidas em período eleitoral. A chapa Ana Flávia e Rogério Rios, diplomados na última segunda-feira, 16, recebeu 26.903 votos, o equivalente a 66,37% do eleitorado, nas eleições municipais de 2024. O pedido de investigação e os possíveis desdobramentos, como cassação de mandatos, atingem o vice apenas porque, na legislação, ele responde junto da prefeita eleita, devido aos papeis comuns na gestão municipal, o que configura “litisconsórcio passivo”.

No pedido da ação investigativa, o MP Eleitoral aponta que nos primeiros seis meses deste ano, 210 publicações no perfil oficial da Prefeitura de Acaraú mencionaram a rede social da prefeita do município, agora reeleita, Ana Flávia Monteiro, o que caracteriza uso indevido de propaganda institucional para promover a gestora.

“É imperioso ressaltar que inúmeras publicações se tratam de inaugurações e ações da Prefeitura de Acaraú e, em virtude da divulgação da imagem da prefeita e menção de seu perfil pessoal como colaboradora, ficaram caracterizados e reconhecidos perante o eleitorado como atos da prefeita Ana Flávia Ribeiro Monteiro e não como atos de gestão, em razão da personificação dos atos estatais”, diz pedido da Aije, feito pelo MPE. Ainda conforme o texto que solicita a apuração, o “próprio conteúdo das publicações, fica clara a intenção da equipe de comunicação do ente municipal em fazer publicações não meramente informativas, mas que exaltam e pessoalizam as obras e serviços prestados”. De acordo com o órgão, as marcações no perfil da Prefeitura podem ser entendidas como abuso de poder político, visto que, para o MP Eleitoral, a prefeita reeleita foi beneficiada pelas postagens realizadas.