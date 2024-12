Itaiçaba: vereador é preso por irregularidades em contratos; Prefeitura de Umari também é alvo

Empresa é investigada por contratos irregulares com as prefeituras de Itaiçaba e Umari. Em Itaiçaba, além de vereador preso, servidor do gabinete do prefeito é afastado

Um vereador de Itaiçaba, distante 159,50 km de Fortaleza, foi preso nessa terça-feira, 17, em operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Além do parlamentar, um servidor do gabinete do prefeito também foi afastado da função por seis meses, conforme o MPCE. São apontadas supostas irregularidades em contratos de limpeza pública. Os nomes não foram divulgados.

A operação, batizada de “Purgatio”, ocorreu por meio da Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública (Procap), com o apoio da Polícia Civil do Ceará (PCCE). O órgão também deflagrou a operação “Averitia”, em Umari, no mesmo dia, para cumprir mandados de busca e apreensão pelo mesmo motivo: contratos irregulares com a empresa que presta serviços de limpeza pública, a mesma de Itaiçaba.