Saúde, idade e eleições: o que aproxima e diferencia Lula e Biden

Lula e Biden se encontram para lançar a "Parceria pelos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras" / Crédito: Alex Brandon/AFP

No Brasil, diz a tradição política, quando uma eleição termina, a seguinte já começa a ser jogada nos bastidores. Com o fim das eleições municipais, os olhos da conjuntura política se voltam para o próximo pleito presidencial. Entretanto, os questionamentos relativos à saúde e idade do presidente Lula (PT) pairam e fazem lembrar os questionamentos que levaram o presidente Joe Biden a desistir da corrida pela reeleição nos EUA. Desde que o então adversário Donald Trump passou a explorar a idade e a cognição do presidente Biden durante a campanha, analistas de política já previam um cenário semelhante para Lula em 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com os recentes problemas de saúde e os procedimentos cirúrgicos realizados pelo petista, começam a correr pelo meio político e pela imprensa dúvida sobre se o presidente terá forças para enfrentar mais uma campanha eleitoral. Seria a sétima como candidato.

Mesmo com alta hospitalar de Lula no último domingo, 15, de forma unânime, todos os especialistas ouvidos pela reportagem classificaram que esse vai ser um ponto bastante explorado pela extrema-direita brasileira, da mesma forma que foi pela extrema-direita estadunidense. “É possível identificar diversas estratégias eleitorais semelhantes entre o trumpismo e o bolsonarismo”, classificou Iago Calbi, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlância (UFU) e pesquisador da Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). Para Arthur Ambrogi, mestre em direito político e econômico pela Universidade Mackenzie, independente de ser Lula ou não o candidato, as estratégias da extrema-direita utilizadas em outros países vão ser observadas no pleito nacional.

“Independentemente de qual for a candidatura de direita para as eleições presidenciais brasileiras de 2026, se Lula for candidato à reeleição, as experiências eleitorais de Trump e do argentino Javier Milei serão reaproveitadas, assim como as de Nayib Bukele em El Salvador e de tantos outros 'cases' de sucesso. Isso ocorre desde os tempos em que a Cambridge Analytica influenciou na votação do Brexit, no Reino Unido, em 2016”, argumento Arthur. LEIA TAMBÉM: Lula só soube da gravidade de seu caso depois da cirurgia

Monalisa Torres, professora do Curso de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que os questionamentos à saúde do presidente também podem afetar a costura de alianças para próxima eleição dentro da própria base.

“Quando você tem a impossibilidade do incumbente tentar a reeleição no próximo mandato, no contexto de uma base tão ampla e heterogênea, é possível que essa base entre em processo de autofagia e dispute essa indicação”, destacou Monalisa. Segundo a pesquisadora, se as questões de saúde de fato impedirem Lula de disputar a reeleição, é provável que a base do governo entre em um processo de briga interna, na disputa pela indicação à presidência da república, ou mesmo reivindicando mais poder na montagem das alianças e composições políticas. Vladimir Feijó, internacionalista e doutor em Direito Internacional pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), destaca, em comparação com os Estados Unidos, que Lula já sofre críticas por ser candidato múltiplas vezes e não dá espaço para o surgimento de outro nome.