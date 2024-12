Lula tem saúde de leão e defendo sua candidatura em 2026, diz Márcio Macêdo

O ministro da Secretaria Geral, Márcio Macêdo, disse a jornalistas nesta terça-feira (17) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma "saúde de leão", e que defende a candidatura do chefe do governo à reeleição em 2026. O chefe do governo ficou seis dias hospitalizado na semana passada em São Paulo para tratar sangramentos intracranianos. "Ele tem todos os requisitos para continuar sendo presidente. Se ele vai continuar, a decisão é dele", declarou o ministro sobre Lula. Macêdo também defendeu que o chefe do governo reduza o ritmo de trabalho.