MPE pede cassação de prefeita eleita e inelegibilidade de atual gestor em Ipu

Prefeita eleita em Ipu é acusada de descumprir decisão judicial



Segundo as investigações do Ministério Público, Milena Damasceno e sua vice-prefeita eleita, Arlete Mauriceira, violaram a legislação eleitoral ao utilizarem trios elétricos em campanha com potência sonora e horários proibidos, contrariando o artigo 15 da Resolução n.º 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Milena já havia celebrado um acordo com o Ministério Público para evitar ser processada por desobediência eleitoral, comprometendo-se a pagar R$ 100 mil como reparação após descumprir uma decisão judicial de 29 de agosto que restringia o uso de equipamentos sonoros.

Apesar disso, no dia 1º de setembro, a prefeita eleita organizou a micareta “Farofa da Milena”, evento que percorreu as ruas da cidade com trios elétricos, desobedecendo integralmente à ordem judicial.