Boletim médico de Lula deve sair até o final da manhã, diz assessoria do Sírio-Libanês

A assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo confirmou nesta quarta-feira, 11, que a expectativa é de que o próximo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja divulgado até o fim desta manhã. Lula foi internado na madrugada de terça-feira, 10, para drenagem de um sangramento no cérebro, consequência do acidente doméstico que sofreu em outubro.

A equipe médica do presidente conversou com jornalistas na véspera e disse que Lula saiu da cirurgia acordado, conversando e com quadro estável. De acordo com as últimas informações divulgadas pela assessoria da presidente, a situação não se alterou desde então.