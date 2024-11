Izolda Cela ao Grandes Nomes 2024: raízes, educação e transformação

Ex-governadora Izolda Cela é a penúltima entrevistada da 21ª edição do Grandes Nomes, Grandes Entrevistas. Crédito: Reprodução

A ex-secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) e ex-governadora do Ceará, Izolda Cela, é um dos nomes entrevistados no projeto Grandes Nomes, Grandes Entrevistas, do Grupo de Comunicação O POVO, que em 2024 completa 21 edições. À jornalista Neila Fontenele, a sobralense falou sobre suas raízes, os desafios históricos e contemporâneos enfrentados pela educação brasileira e o caminho que políticas educacionais necessitam e vêm tomando no Brasil. A entrevista foi ao ar na última sexta-feira, 22, e está disponível no canal do O POVO no YouTube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Maria Izolda Cela de Arruda Coelho é professora, psicóloga e política brasileira. É mestre em gestão e avaliação da educação pública e possui especialização em gestão pública. Na Secretaria de Educação do município de Sobral (CE), entre 2001 a 2003, foi secretária-adjunta. De 2004 a 2006 assumiu a titularidade da Pasta.

Uma das grandes responsáveis pelo sucesso educacional do estado do Ceará, de 2007 a 2014, exerceu o cargo de secretária estadual de Educação; de 2015 a março de 2022 foi vice-governadora, assumindo como governadora em abril de 2022. No Ministério da Educação (MEC), assumiu o cargo de secretária-executiva em 1º de janeiro de 2023 até maio de 2024, quando candidatou-se à prefeitura de Sobral. Izolda Cela carrega em sua trajetória a força das raízes sertanejas e o desejo de transformar o mundo com a educação. Descendente de espanhóis, sua história familiar remonta ao final do século XIX, com a vinda de seu bisavô para a construção da estrada de ferro Sobral-Camocim, marcando o início de um legado que entrelaça Sobral, Camocim e Santa Quitéria, terra de seu pai. Filha de um médico formado em Salvador e de uma professora da rede estadual, Izolda cresceu em um ambiente rico em leitura e aprendizado. “Camocim para mim tinha um cheiro de mar e de livros”, relembra, citando a biblioteca do avô e sua paixão pelas línguas e pelos livros.

Influenciada por essa atmosfera, seguiu um caminho de estudos e formação, graduando-se em Psicologia. Embora inicialmente não planejasse ser professora, foi na escola que encontrou sua missão, ao trabalhar com crianças e perceber o potencial transformador desse ambiente para o desenvolvimento emocional e social.

Educação

A primeira mulher a governar o Estado do Ceará reconhece os desafios históricos e contemporâneos enfrentados pela educação brasileira, como a alfabetização insuficiente, a desigualdade social e a necessidade de inclusão. Para ela, a escola deve assumir um papel central na formação integral dos estudantes, para além do ensino de conteúdos acadêmicos. “A escola pode ser um contraponto muito importante para isso, para apoiar, induzir, motivar uma formação mais integral”, afirma.

Como ex-gestora pública, Izolda reverencia o modelo educacional do Ceará, referência na política de educação no Brasil. O modelo é construído com gestão focada em resultados que se sustentam apesar das adversidades socioeconômicas. “Nós temos o desafio de termos ambientes inclusivos que possam ser bons para todas as pessoas, considerando as diferenças entre elas. Não só em questões de algum transtorno, alguma situação do desenvolvimento neurológico, mas de uma forma geral. Quanto mais o ambiente é inclusivo, melhor para todo mundo. Então eu penso que esse é um desafio, das escolas às redes”, provoca. Outro desafio enfrentado na educação e na política é a polarização ideológica. É necessário, portanto, uma educação que estimule senso crítico e combata distrações geradas por moralismos ou desinformação, como a disseminação de fake news sobre materiais escolares.