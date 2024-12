Treze municípios do Ceará devem salários a médicos; veja lista

O município Pires Ferreira acumula débitos com profissionais da saúde desde 2012; Fortaleza integra lista de devedores

Entre as cidades que não realizaram os pagamentos devidos estão: Fortaleza, Caucaia, Horizonte, Maranguape, além de Acarape, Aracati, Catunda, Morada Nova, Mulungu, Icó, Ipueiras, Paramoti e Pires Ferreira.

Treze municípios cearenses devem salários a médicos, conforme informa o levantamento do Sindicato dos Médicos do Ceará, divulgado na última terça-feira, 3. A lista atualizada se refere ao mês de novembro e integra a iniciativa “Devedômetro”, que identifica casos de inadimplência.

Desses municípios, o caso mais grave é o de Pires Ferreira, que acumula débitos com profissionais da saúde desde 2012. Mulungu também mantém dívida velha, desde 2015. As informações são do sindicato.