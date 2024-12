Elmano anuncia antecipação da 2ª parcela do 13º; veja datas

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, anunciou, nesta terça-feira, 3, que irá antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais para o dia 13 de dezembro, sexta-feira.

O anúncio foi realizado por meio de vídeo no Instagram. No pronunciamento ele destacou que irá injetar R$ 2,7 bilhões na economia do Ceará levando em consideração o pagamento do 13º e dos salários de novembro e dezembro.

“Por isso que agora em dezembro nós pagamos a folha de novembro, R$1,1 bilhão, dia 13 pagamento do 13º absolutamente garantido, e no final do mês, mais R$ 1,1 bilhão referente ao mês de dezembro, portanto nós vamos estar colocando na economia R$ 2,7 bilhões no recurso do suor sagrado do povo cearense em reconhecimento aos nossos servidores públicos”, anunciou.



Confira o vídeo na íntegra: