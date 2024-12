Comissão aprova projeto que assegura o acesso dos animais domésticos em estabelecimentos públicos

A regulamentação seguinte definirá os critérios de limpeza do local e as regras para evitar que a presença dos animais de estimação afetem a saúde e o bem-estar das pessoas

A autora da proposta, a deputada Ely Santos (Republicanos-SP) , defendeu: “A relação das pessoas com os animais de estimação é cada vez mais profunda, e é cada vez mais importante para as pessoas poderem circular pelas cidades e permanecer em espaços públicos, como shoppings, com os companheiros não humanos”.

Conforme a proposta, a regulamentação seguinte definirá os critérios de limpeza do local e as regras para evitar que a presença dos animais de estimação afetem a saúde e o bem-estar das pessoas. Os infratores das regras estarão sujeitos a multa.

Ocorre a perda de caráter conclusivo se as comissões divergirem ou se houver recurso - independentemente se for aprovado ou rejeitado - assinado por 52 deputados para deliberação da pauta no Plenário. Para finalmente virar lei, a proposta terá que passar pela aprovação da Câmara e do Senado.