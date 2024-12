PEC das Praias tem votação agendada na CCJ do Senado

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que gerou repercussão nacional no meio deste ano, conhecida como “PEC das praias", tem votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado prevista para a próxima quarta-feira,4. A proposta que objetiva “privatizar” os terrenos da marinha, relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), tem opiniões divergentes por membros da sociedade.

Com repercussão negativa e divergências no ambiente político, a PEC 03/2022 foi postergada desde maio, e agora deverá ser votada na CCJ. Caso aprovada, seguirá para mais duas votações no Plenário.