Trump ameaça taxar Brics em 100% se substituírem dólar em transações

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, emitiu um severo aviso aos países membros do Brics e seus aliados, ameaçando impor tarifas de 100% caso prossigam com os planos de introduzir ou apoiar uma moeda para substituir o dólar americano no comércio internacional. Brics, sigla para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é um bloco econômico e geopolítico cujo poder tem crescido nos últimos anos, rivalizando com o do Grupo dos Sete (G7), uma coalizão de nações industriais líderes liderada pelos EUA. Recentemente, a coalizão Brics foi ampliada para incluir Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Enquanto o dólar americano domina amplamente o sistema financeiro internacional, os Brics têm apoiado a criação de uma moeda alternativa, em movimento que poderia acelerar a desdolarização e trazer implicações significativas para os EUA. “Não há chance de que o Brics substitua o dólar americano no comércio internacional, e qualquer país que tente deve acenar adeus à América”, declarou Trump. Trump ameaça Brics: "desdolarização" A desdolarização se refere ao papel decrescente do dólar americano no comércio internacional. A ideia ganhou força em 2022, quando os EUA lideraram esforços para impor sanções à Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou os EUA de “transformar o dólar em arma”.

Os países do Brics são responsáveis por mais de 35% do PIB mundial, mas diferem amplamente em questões políticas e de segurança, incluindo seus laços com os EUA. Os comentários de Trump sinalizam potenciais tensões futuras entre os EUA e as nações Brics caso elas continuem a pressionar por alternativas ao dólar americano. À medida que os sistemas financeiros globais evoluem, o debate sobre a supremacia do dólar pode gerar desafios econômicos e diplomáticos significativos tanto para os EUA quanto para o bloco Brics.