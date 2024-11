Eleições EUA 2024: Donald Trump é eleito presidente pela 2ª vez

O Republicano começou a disputa presidencial de 2024 contra o incumbente, Joe Biden, mas, após a desistência do atual presidente, a indicação dos Democratas foi para a vice, Kamala Harris.

Com a vitória, Trump se junta a Grover Cleveland como o segundo ex-presidente que já retornou ao posto após ser derrotado na reeleição. Cleveland serviu dois períodos na Casa Branca: 1885 a 1889 e de 1893 a 1897.

O candidato Republicano Donald Trump superou a adversária do partido Democrata, Kamala Harris, e alcançou a presidência do país para um segundo mandato não-consecutivo . Informação foi confirmada nesta quarta-feira, 6.

Nascido em Nova York, Donald John Trump é um empresário que inicialmente ganhou popularidade por sua atuação no reality show “O Aprendiz” (“The Apprentice”, no original).

A decisão levou Trump a disputar as eleições presidenciais de 2016 contra Hillary Clinton e superar a candidata Democrata, tornando-se o 45º presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump: carreira

Trump foi educado na Wharton School of Finance and Commerce da Universidade da Pensilvânia, com um bacharelado em Economia.

Em 1971, Donald assumiu a empresa imobiliária de seu pai, Fred Trump, um empreendedor norte-americano e descendente de imigrantes alemães. O filho renomeou a companhia para Trump Organization.