Eleições americanas: quando Trump assume a presidência dos EUA?

A vitória de Trump sobre a atual vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris , veio com uma margem considerável, apesar de as pesquisas prévias indicarem uma disputa acirrada.

Com o fim das votações americanas nesta terça-feira, dia 5, Donald Trump alcançou o número de votos do colégio eleitoral necessário para se tornar presidente dos Estados Unidos . O atual mandatário, Joe Biden , continuará governando até o dia 20 de janeiro , quando o republicano assumirá oficialmente o cargo.

No entanto, vitórias mais rápidas do que o esperado na Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia e Wisconsin, junto com triunfos em estados tradicionalmente republicanos, permitiram a Trump alcançar os 270 votos eleitorais necessários para assegurar a presidência.

Trump na presidência dos EUA: onde e quando será a posse?

A cerimônia de posse será realizada no dia 20 de janeiro de 2025, uma segunda-feira, por volta do meio-dia (horário local), quando o Joe Biden e Kamala Harris encerram o atual mandato.

O evento acontecerá no Capitólio dos EUA, em Washington, D.C., sede do Congresso e símbolo da democracia americana.