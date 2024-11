Entenda o PL aprovado pela Câmara que permite construção em área verde da Serrinha

O projeto é do prefeito José Sarto (PDT) e entrou em votação na sessão do dia 19 de novembro como extrapauta, ou seja, não estava originalmente previsto para ser discutido. Ele foi aprovado por 22 votos sim, oito não e uma abstenção.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou de "surpresa" o projeto de lei nº 44/2022, que exclui uma área de 80 hectares de Mata Atlântica no bairro Serrinha , no entorno do Aeroporto Internacional Pinto Martins, da Zona Especial Ambiental (ZEA), reclassificando o espaço como Zona de Requalificação Urbana nível 2 (ZRU), o que permite construção no local.

A área em questão corresponde a um poligonal localizado ao sul da avenida Carlos Jereissati, próximo ao aeroporto e ao Hipermercado Atacadão. A área verde é rasteira com árvores de maior porte no entorno do bairro Serrinha e com um canal de escoamento na rua paralela.

Na justificativa do projeto assinado por Sarto, o argumento é de que a mudança é necessária, uma vez que a ZEA não possuiria mais importância ecológica com diversas intervenções no local, inclusive com ocupações irregulares e aprovação de loteamento.

Fortaleza, CE, BR 25.11.24 A Câmara aprovou um projeto do Sarto para o local deixar de ser de proteção ambiental no bairro Serrinha (FCO FONTENELE/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

"(A aprovação) Se faz necessária em razão da ZEA Serrinha não apresentar mais características ecológicas relevantes e de interesse ambiental, em razão da descaracterização decorrente das intervenções sofridas com o tempo, tais como obras de infraestrutura (drenagem, terraplanagem e implantação de via com pavimentação), aprovação de loteamento na área, construção do Hipermercado Atacadão, acentuadas ocupações irregulares, além da antropização do recurso hídrico com a sua canalização", diz o texto.

Além disso, a proposta do prefeito de Fortaleza aponta a carência de infraestrutura de hospedagem nas proximidades do Aeroporto Pinto Martins, enquanto outras capitais brasileiras ofertam serviços com redes hoteleiras e "estruturas contíguas aos aeródromos, facilitando a acomodação, por curto período, de viajantes a negócio, tripulantes de empresa de aviação, passageiros com escala maior".

Com o projeto aprovado, e a critério de sanção ou veto do Sarto, a área deixaria de ser ZEA e passaria a ser ZRU 2, mantendo as áreas delimitadas como Zonas de Preservação Ambiental nível 1 - ZPA 1. Caberá à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), no prazo de até 90 dias a partir da publicação da lei, promover a atualização dos anexos e mapas.