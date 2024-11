Sarto suspende licitação de R$ 4 bilhões que ocorreria no penúltimo dia de mandato

ILUMINAÇÃO pública na avenida Dom Luiz, em Fortaleza Crédito: Aurelio Alves

O prefeito José Sarto (PDT) suspendeu o processo de concessão de serviços de iluminação pública e da rede de semáforos de Fortaleza. Com isso, o processo deve ser conduzido pela gestão do prefeito eleito Evandro Leitão (PT). A medida foi anunciada nesta terça-feira, 19. "A decisão não afetará os serviços essenciais para a cidade. O nosso compromisso é garantir uma transição tranquila entre os governos, bem como a transparência dos atos da nossa gestão", escreveu o gestor nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Apesar de o processo ter se iniciado em 2023, apenas a dois meses do fim do mandato do pedetista a Prefeitura publicou aviso de licitação com valor estimado de R$ 4,1 bilhões para que empresas que tivessem interesse disputassem a gestão da iluminação pública e da rede de semáforos da Capital.

O documento apontava a duração mínima de 15 anos de contrato, podendo ser prorrogada, e um valor mensal que poder chegar a R$ 23,2 milhões. A abertura da licitação estava prevista para 30 de dezembro, penúltimo dia da gestão. Leia mais Gestão Sarto fará licitação de R$ 4 bilhões e 15 anos de duração no penúltimo dia de mandato Sobre o assunto Gestão Sarto fará licitação de R$ 4 bilhões e 15 anos de duração no penúltimo dia de mandato No anúncio da suspensão, Sarto reforçou que "o processo de contratação foi iniciado há mais de um ano, cumprindo todos os requisitos da legislação específica para uma concessão pública e atendendo aos termos da Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE)".

Ele explicou também que, dentro do cronograma, foi realizada audiência pública no dia 26 de janeiro deste ano, no Gran Mareiro Hotel, e que o edital segue disponível no portal de Compras do Município. Entenda: Gestão Sarto faria licitação de R$ 4 bilhões e 15 anos de duração no penúltimo dia de mandato O caso foi apontado, na última semana, pelo vereador eleito Marcelo Mendes (PL), que assumirá mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) a partir de 2025. Ele criticava o montante previsto para a contratação e o período, há poucos dias do fim da gestão. “É razoável imaginar que uma decisão que comprometerá a cidade, por 15 anos, deva ser discutida pela nova Prefeitura e pela nova Câmara”, disse ao O POVO à época. Na justificativa do processo licitatório, a Prefeitura argumentava que o serviço de iluminação é “essencial para a qualidade de vida de uma comunidade e de fundamental importância para o desenvolvimento social e econômico, além de se constituir num vetor relevante para a segurança pública nos centros urbanos, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres, à prevenção da criminalidade, valorização e preservação do patrimônio e mobiliário urbanos”, dentre outras questões.