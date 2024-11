Enquete O POVO: Você concorda com proposta que prevê o fim de todos os feriados do Brasil?

Deputado Marcos Pollon propõe mudanças nos calendários de feriados no Brasil Crédito: Divulgação Câmara dos Deputados

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) apresentou proposta que prevê o fim dos feriados no Brasil. A datas seriam movidas para os domingos. A mudança, conforme o parlamentar, seria para tornar o País mais competitivo economicamente. Sua defesa é que trazia benefícios à economia com o fim das “interrupções na escala produtiva". "Diferente da outra proposta, levo em consideração o peso que existe sobre o custo operacional das coisas, seja em produtos ou serviços. Um feriado ou um descanso remunerado gera um peso para o caixa, e quem paga por isso é você. O valor é sempre repassado e pode ser ainda mais nocivo com a jornada menor", disse o deputado, que é vice-líder do PL na Câmara dos Deputados.