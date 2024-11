Alece aprova criação de quatro subprocuradorias-gerais no Ministério Público

A criação de quatro subprocuradorias-gerais de Justiça na estrutura do Ministério Público do Ceará foi aprovada em votação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na manhã desta quarta-feira, 27. A nova divisão cria as subprocuradorias Institucional, Jurídica, Administrativa e Planejamento.



O projeto de lei aprovado foi de autoria do próprio Ministério Público do Estado do Ceará, e altera dispositivos da Lei Orgânica e Estatuto do MPCE (Lei Complementar n° 72/2008). Com o número 21/2024, o projeto visa desconcentrar as atividades atualmente acumuladas na Procuradoria Geral de Justiça (PGR), disse o procurador-geral Haley Filho.