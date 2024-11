Justiça aceita denúncia do MPCE contra garçom que matou mulher no bairro Varjota

Crédito: Governo do Ceará

A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) nesta quarta-feira, 13, contra o garçom Antônio Carlos Sousa Pereira, acusado de matar uma mulher no dia 26 de outubro. Bruna Gonçalves foi morta a golpes de faca.

De acordo com o MPCE, a denúncia de feminicídio não íntimo foi realizada pela 109º Promotoria de Justiça de Fortaleza. A vítima e o acusado não se conheciam.