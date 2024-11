Janja mostra cascata artificial construída na Granja do Torto

Janja postou registro que mostra a queda d'água e Lula de costas, usando chapéu, observando os peixes Crédito: Reprodução/Instagram

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, mostrou em uma rede social, pela primeira vez, uma cascata recentemente construída na Granja do Torto, parte de uma reforma na residência oficial. O local, distante 17 quilômetros (km) do Palácio da Alvorada, serve como uma casa de campo para o casal presidencial.

No último domingo, 24, a socióloga postou uma imagem no Instagram com a mensagem "Domingo energizado", enquanto mostrava a queda d'água, que despeja em um pequeno lago com carpas. Em um dos vídeos, é possível ver o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de costas, usando chapéu, observando os peixes. O lago também abriga jabutis. A Residência Oficial do Torto é uma das residências mantidas pela Presidência da República, com características de casa de veraneio. O local, que tem 37 hectares, foi usado até 2022 como residência do então ministro da Economia, Paulo Guedes. Após deixar o imóvel, em 16 de dezembro do mesmo ano, a reforma foi iniciada, já em 2023.

Por abrigar animais como jabutis, a Granja do Torto é "classificada como um criadouro conservacionista", explicou a Casa Civil Crédito: Reprodução/Instagram Procurada pelo Estadão, a Casa Civil informou em nota que "manutenção predial corretiva e preventiva de caráter contínuo, adequações, recuperação, reparos e revitalizações da Granja do Torto, o que inclui as áreas interna e externa, como jardins, espelhos d'água e fontes, [ocorre] por meio de contratos já realizados de manutenção predial e serviços comuns de engenharia da Presidência da República." Segundo o órgão, "por abrigar animais silvestres como jabutis, a Residência Oficial da Granja do Torto é classificada como um criadouro conservacionista. Dessa forma, o espelho d'água da Residência, que estava desativado, faz parte do complexo espelho d'água/recinto dos jabutis."

"Assim, a reativação do espelho d'água foi realizada no mesmo conjunto da revitalização do recinto dos jabutis, uma vez que o recinto desses animais necessita de tanque ou lago". A Casa Civil também informa que a "revitalização do espelho d'água remontou ao seu contexto original que é a presença de peixes em seu corpo hídrico e a queda d'água promove agitação e movimentação do leito, com ampliação da superfície de contato água/ar, e, por consequente, oxigenação da água como fundamental para a função vital para os peixes e o microssistema espelho d'água/recinto dos jabutis." Questionado pelo Estadão sobre o custo da obra, o governo não comentou.