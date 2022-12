A duas semanas do fim do governo, Guedes desocupa Granja do Torto: "Parti hoje"

Guedes tinha o aval do chefe do Executivo para residir na Granja do Torto, pois o local é uma das residências oficiais da Presidência

Faltando duas semanas para o fim do governo de Jair Bolsonaro (PL), o ministro da Economia, Paulo Guedes, desocupou nesta sexta-feira, 16, a Granja do Torto, lugar que residiu nos últimos anos. O local é uma das residências oficiais da Presidência da República e costumava ser usada por presidentes eleitos nos períodos de transição de governo.

"Parti hoje", disse o ministro à TV Globo. O titular da economia viajou para o Rio de Janeiro e deverá sair de férias na segunda-feira, 19. Ele não retornará a Brasília nas duas últimas semanas do mandato de Bolsonaro.

Guedes tinha o aval do chefe do Executivo para residir na Granja do Torto. Nos próximos dias, a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai vistoriar o local, conforme informou o futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA).

Não há data marcada para Lula ocupar a Granja do Torto, designada aos presidentes eleitos. Lula está hospedado em um hotel em Brasília que tem servido também como local de reuniões com aliados. Também não há prazo para o petista se mudar para o Palácio da Alvorada. No entanto, caminhões de mudança já foram vistos no local, que segue sendo ocupado por Bolsonaro e família.



