STF divulga as imagens do momento das explosões; veja vídeo

As imagens registram os momentos em que o autor do ataque está se aproximando da estátua da Justiça. Em seguida, ele acende o artefato explosivo e o lança em direção ao monumento.

Após o recuo, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, deita no chão e espera a explosão de uma das bombas, na proximidade da cabeça. O autor do atentado morreu logo depois das explosões e o corpo só foi retirado na manhã desta quinta, 14.

Diversos artefatos explosivos foram desativados pelos agentes do Esquadrão Antibomba do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) depois de uma varredura no local ocorrida na madrugada desta quinta, 14.