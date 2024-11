Inquérito do golpe deve ser enviado por Moraes à PGR nesta terça

Ao contrário da previsão inicial de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) recebesse o inquérito do golpe ainda nesta segunda, 25, o relatório deve ser enviado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes à PGR nesta próxima terça, 26.

Para essa previsão, é levada em consideração a proximidade do início do recesso de fim de ano e o tamanho do relatório, com mais de 800 páginas, que tornam lento o processo de análise do caso.

Os documentos ainda estão sob sigilo, sem data definida para torná-los públicos, e a decisão pela quebra de sigilo cabe a Alexandre de Moraes.