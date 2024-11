Lula e outros presidentes parabenizam Yamandú Orsi pela vitória no Uruguai; veja reações

Yamandú Orsi venceu Álvaro Delgado e foi eleito presidente do Uruguai com 49,3% dos votos nesse domingo, 24

Lula ainda continua e diz que “essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou em suas redes sociais Yamandú Orsi , que venceu a corrida presidencial nesse domingo, 24, no Uruguai: “Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito”.

Após contabilização, o então candidato de centro-esquerda, Yamandú Orsi, recebeu 49,3% dos votos e venceu seu opositor, o conservador Álvaro Delgado, que teve 46,4%. O resultado foi divulgado no fim da tarde desse domingo, 24, data do segundo turno das eleições no País.