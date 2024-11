Plano para golpe de Estado tinha até assessoria jurídica e de imprensa; veja detalhes

O plano de golpe de Estado e assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , tinha partes detalhadas para conter possíveis crises, caso o ato fosse consumado, incluindo assessoria jurídica e de imprensa.

As investigações apontam que, possivelmente, o planejamento da operação “Punhal Verde Amarelo” tenha sido impresso no Planalto por Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência e general da reserva.

O trabalho da PF identificou um plano detalhado operacional, batizado de “Punhal Verde e Amarelo”, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, com o objetivo de assassinar Lula e Alckmin, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Ainda de acordo com as investigações da Polícia Federal, além do documento de planejamento “Punhal Verde e Amarelo”, os agentes identificaram também outros dois arquivos com o general Mário Fernandes. No inquérito, consta que o primeiro desses documentos se tratava de um minuta, com o título “gabinete institucional de gestão de crise”, sendo o arquivo nomeado como “HD_2022a.doc”.

Segundo a PF, “nesse documento, conforme visualização em sequência, consta a finalidade de instituição do gabinete, as referências legais, a missão, o objetivo, as diretrizes e, por fim, a estrutura organizacional” do hipotético gabinete que iria gerir o possível golpe de Estado.

Consta na denúncia da polícia o general Mário Fernandes como a última pessoa a modificar o documento, às 14h06min do dia 16/12/2022, mesmo dia de criação da minuta, que consta, segundo os investigadores, o horário de 10h43min. De acordo com a investigação, a minuta passaria a valer no mesmo dia, 16/12, um dia depois do evento "Copa 2022", que seria o provável sequestro do ministro Alexandre de Moraes.