PF diz que Bolsonaro sabia do plano para matar Lula e Alckmin e explodir Moraes

A investigação deve resultar no indiciamento de Bolsonaro e aliados envolvidos na tentativa de golpe após a derrota nas eleições de 2022

A Polícia Federal (PF) concluiu em relatório que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tinha “pleno conhecimento” do plano para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice Geraldo Alckmin (PSB), além de explodir o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morais.

O resultado da investigação vai ser entregue nesta quinta-feira, 21, ao STF. O ex-presidente deverá ser indiciado pela PF no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de estado após ter perdido a disputa presidencial de 2022. Junto com Bolsonaro, aliados também devem ser indiciados.

Constam no inquérito denúncias contra o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Braga Netto (Defesa), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e Alexandre Ramagem, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A investigação mostrou, segunda a PF, uma organização criminosa que planejava matar o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A instituição deflagrou uma operação na última terça-feira, 19, em que foram presos no Rio quatro militares do Exército: Hélio Ferreira de Lima, Mario Fernandes, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo.