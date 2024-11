Inquérito do golpe terá 40 indiciados; Bolsonaro e Braga Netto podem estar na lista

A Polícia Federal (PF) deve concluir, nesta quinta-feira, 21, a lista de indiciados no inquérito sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O documento deve contar com cerca de 40 nomes, podendo, inclusive, superar o número. A informação é da jornalista Camila Bonfim, do portal G1.

De acordo com as informações antecipadas, estarão no documento os nomes de políticos, ex-assessores da Presidência, militares e pessoas envolvidas tanto nos ataques golpistas de 8 de janeiro, quanto nas suspeitas de formulação de plano para assassinar o presidente Lula (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do STF Alexandre de Moraes.