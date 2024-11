Hacker invade Instagram de secretaria do Ceará e publica fotos de Bolsonaro

O perfil da Secretaria da Juventude do Ceará (Sejuv) na plataforma Instagram foi invadido por hackers nesta quinta-feira, 21. No início da tarde, o perfil publicou diversas fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As postagens apareciam no perfil oficial da pasta e enquanto O POVO apurava o caso, parte das fotos foi deletada ou arquivada. Entretanto, instantes depois novas postagens foram feitas com a mesma fotografia do ex-mandatário. Nas peças, Bolsonaro aparecia fazendo um símbolo de coração com as mãos.