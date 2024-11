Ibiapina: festa de emancipação é cancelada pela Justiça devido a "gastos excessivos"

Prefeitura de Ibiapina cancelou festa de emancipação da cidade Crédito: Reprodução/Instagram

A Prefeitura de Ibiapina, sob gestão do prefeito Marcos Lima (PSB), foi impedida pela Justiça de realizar a festa de 146 anos do município, que estava prevista para ocorrer entre os dias 20 e 22 de novembro, após atuação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Conforme o MP, a Justiça determinou na última terça, 19, suspender a festa “nos moldes, datas e contratos atualmente previstos, em razão dos gastos excessivos com os festejos e do risco de comprometer os serviços públicos na cidade”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A festa “146 anos de Ibiapina” teria a apresentação de atrações como Zé Vaqueiro, Banda Som e Louvor, além de Edson Lima e Limão com Mel, com contratações no total de R$ 680 mil.

Também cita irregularidades nas contribuições previdenciárias de servidores municipais e repasse insuficiente de verbas para o Consórcio Público de Saúde de Ibiapaba. LEIA MAIS: Shows de prefeituras viram alvo do Ministério Público no Ceará “Ao direcionar recursos significativos para a contratação de artistas renomados e a realização de festividades, a administração municipal corre o risco de comprometer a capacidade de atendimento às demandas emergenciais da coletividade, como o fornecimento de água, a oferta de serviços de saúde e o pagamento de verbas previdenciárias”, frisa a Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pela Promotoria de Justiça de Ibiapina.