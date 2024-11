Saiba quem são os três políticos cearenses que têm antepassados ligados à escravidão

O resultado do mapeamento é que ao menos 33 autoridades, dos 116 investigados, teriam antepassados ligados à escravidão. Muitos dos políticos sequer conheciam seus antepassados ou mantêm relação próxima com a sua linhagem.

Os irmãos Ciro e Cid Ferreira Gomes têm como trisavô Cesário Ferreira Gomes - sem data de nascimento conhecida e falecido por volta de 1876 - ligado à escravidão. Há registros do estabelecimento da família Ferreira Gomes em Sobral, no Ceará, onde o trisavô de Ciro e Cid teria tido ao menos uma pessoa escravizada.

Augusta Brito similarmente se beneficia do capital político dos familiares. Ela é filha do ex-prefeito de Graça, no Ceará, e também foi prefeita do município entre 2005 e 2012.

Ela é esposa de Gadyel Gonçalves (PT) , ex-prefeito de São Benedito, que se candidatou à prefeitura de Graça, nas eleições municipais deste ano, com o vice Augusto César Brito (PT) - irmão da senadora - mas foi derrotado por Iraldice Mão Cheirosa (PP).

Conforme a investigação, Augusta Brito é outra política que tem antepassado que fez uso de mão de obra escravizada. Ela tem como oitavo avô o capitão Antônio Rodrigues Magalhães, que ao falecer, teria deixado nove pessoas escravizadas.