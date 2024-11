Camilo e Elmano pedem punição a envolvidos em plano de matar Lula, Alckmin e Moraes

Presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro da Educação e senador licenciado, Camilo Santana (PT), afirmou que o plano serve de alerta para os perigos que a intolerância e ódio causam. O ex-governador do Ceará também declarou esperar que todos os envolvidos sejam punidos pela lei.

"O plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes é mais um terrível capítulo de atentado e tentativa de golpe contra o nosso país. Seguimos, firmes, na defesa constante e irredutível da democracia. Aproveito para parabenizar a Polícia Federal pelo trabalho. Minha solidariedade a Lula, Alckmin e Moraes. Que os envolvidos sejam responsabilizados e punidos com o rigor da lei", afirmou. "Punhal Verde e Amarelo" visava matar Lula, Alckmin e Moraes Foi identificado pela PF um plano detalhado operacional, batizado de “Punhal Verde e Amarelo”, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, com o objetivo de assassinar Lula e Alckmin. Também foi descoberto que estava no planejamento a prisão e execução de um ministro do STF, no caso do golpe ser efetivo.

Os envolvidos também instituíram um “Gabinete Institucional de Gestão de Crises”, para gerenciar possíveis conflitos em decorrência das ações.