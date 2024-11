Flávio Bolsonaro sobre plano contra Lula, Alckmin e Moraes: Pensar em matar alguém não é crime

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), escreveu em seu perfil do X (antigo Twitter) que "por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime", se referindo ao suposto conluio investigado pela Polícia Federal (PF), que prendeu cinco suspeitos nesta terça-feira, 19, por tentativa de golpe contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O projeto de lei foi apresentado pelo senador em abril de 2023, e tem como justificativa "prevenir crimes como os recentes massacres que presenciamos em escolas brasileiras". O texto aguarda distribuição na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

O plano, segundo as investigações, envolvia o assassinato de Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para ser executado em 15 de dezembro de 2022.

Ao Estadão, o pastor Silas Malafaia corroborou os argumentos de Flávio. "Desejar não quer dizer nada. Eu repudio qualquer desejo maléfico contra qualquer pessoa, tá certo? Agora, onde é que tá materialidade do crime? Tudo é o jogo da farsa do golpe."

O pastor qualificou o caso como "mais uma narrativa para incriminar Bolsonaro" e se referiu ainda aos presos pela invasão dos prédios nos ataques golpistas de 8 de Janeiro. "Se esses caras queriam dar um golpe, o que é que aquele povo que estava lá tem com isso?", citando "faxineiras", "donas de casa" e "idosos".