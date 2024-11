PF deflagra operação contra grupo que planejava matar Lula e Alckmin

Brasília (DF) - PF deflagra operação contra grupo criminoso que planejava matar Lula, Alckmin e um ministro do STF Crédito: Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira, 19, a Operação Contragolpe, que cumpre mandados contra uma organização criminosa acusada de planejar um golpe de Estado após o resultado das Eleições de 2022. A mira dos criminosos seria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A apuração dos investigadores apontou que os envolvidos são, em maioria, militares com formação em Forças Especiais (FE), que utilizaram “elevado nível de conhecimento técnico-militar” para articular todo o plano, desde o planejamento, articulação e execução nos meses de novembro a dezembro de 2022.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora São cumpridos cinco mandados de prisão preventiva, três de busca e apreensão e 15 medidas cautelares, que incluem a proibição de manter contato com os outros investigados e solicita a entrega de passaportes, além da suspensão de funções públicas. A ação foi efetivada nos estados do Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e também no Distrito Federal.