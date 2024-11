O POVO News: PF desarticula golpe de Estado contra Lula e Moraes; encerramento do G20 no Rio

A edição aborda a Operação Contragolpe da PF e as notícias que são destaque do dia

O programa O POVO News 1º edição realiza nesta terça-feira, 19, sua 99ª edição no Youtube, O POVO+, Facebook, Twitter e TikTok. A edição aborda a Operação Contragolpe da PF e as principais notícias do dia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Acompanhe as notícias que são destaque do dia no O POVO News, 1ª edição às 8h e 2ª edição às 18h, de segunda a sexta, aqui no Youtube do O POVO: